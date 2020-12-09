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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 14:41

إيران.. تسجیل 295 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

إيران.. تسجیل 295 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
 اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ،ظهر الیوم الاربعاء، ملیون و 72 الفا و620 شخصا و بوفاة 295 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 51 الف و212 شخصا.

واضافت سادات لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10 الفا و 223حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و72 الفا و620 شخصا ويكون 5779 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 765 الفا و 639 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 295 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 51 الف و 212 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 523 الفا و 409 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 902663
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