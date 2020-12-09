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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 15:20
انباء عن اطلاق نار ودهس في حي تلبيوت في القدس المحتلة
اكد مصدر صحفي في فلسطين المحتلة وقوع عملية دهس واطلاق نار في القدس المحتلة.
كما نقلت وسائل اعلام فلسطينية عن مصادر اسرائيلية وقوع عملية دهس في حي تلبيوت في القدس المحتلة، ولن تشر تلك المصادر عن وقوع ضحايا في الهجوم ولا عن المنفذين.
رقم :
902671
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