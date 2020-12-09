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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 15:39

أول رد عراقي على اتهامات الخارجية الأمريكية حول قصف السفارة

أول رد عراقي على اتهامات الخارجية الأمريكية حول قصف السفارة
علق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي ،اليوم الأربعاء، على اتهام وزارة الخارجية الأمريكية، "الفاسدين وقتلة المتظاهرين" بالوقوف خلف عمليات القصف الصاروخي، التي تستهدف السفارة الأمريكية وسط بغداد.

وقال الركابي، بحسب موقع (بغداد اليوم): ان "تصريحات المسؤولين الامريكان دائماً ما تكون غير مسؤولة، فهم يتكلمون مرة عن المسؤولين العراقيين وأخرى يتحدثون فيها عن قوات الأمن العراقية، ويعيدون تصريحاتهم عن الشخصيات العراقية البارزة، والتصريحات الاخيرة الجديدة هي غير مسؤولة".

وأضاف، انه "ليس من شأن اي مسؤول غير عراقي التحدث بهذه القضايا، والحكومة العراقية هي المسؤولة عن تحديد الجهة الفاسدة والجهة التي تقوم بعمليات القصف الصاروخي، وقتلة المتظاهرين".

وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع انه "اذا كانت هذه التصريحات والاتهامات دقيقة، فالولايات المتحدة الامريكية هي سبب هذه القضايا، فهي من تقدم دعم لكل الفاسدين".

ويوم أمس، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال جلسة حوارية عبر الدائرة المغلقة، إن "الاعتداء ضد السفارة الامريكية والقوات الامريكية المتواجدة في القواعد العراقية، هو اعتداء على السيادة العراقية وهو اعتداء على شرعية الحكومة العراقية وعلى سلطة القانون العراقي".

واضاف: "نثمن جهود الكاظمي في التحقيق بهذه الاعتداءات وجلب المعتدين امام العدالة، وحكومة الكاظمي تدرك التزامها بحماية البعثات والتحالف الدولي، ونحن ندعم جهودها في فرض سطلة القانون في العراق".

ورأى أن "من يقومون بهذه الاعتداءات ضد السفارة الأمريكية والبعثات طرفان عراقيان هما الفاسدون وقتلة المتظاهرين".
رقم : 902672
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