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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 15:53

سامح شكري يحدد متطلبات نجاح المصالحة الخليجية

سامح شكري يحدد متطلبات نجاح المصالحة الخليجية
قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إن بلاده على استعداد للتعامل بصورة إيجابية نحو كل ما يحقق التضامن العربي ويزيل التوترات.

جاء ذلك في مقابلة أجراها "شكري" مع قناة TEN، قال فيها: "هناك تطور حدث خلال الأيام الماضية، بوجود إطار للتفاهم لحل القضايا التي أدت إلى هذا الوضع، ونحن دائما على استعداد للتعامل بإيجابية في كل ما يحقق التضامن العربي ويزيل أي قدر من التوتر".

وأضاف شكري: "لكن هذا يتطلب أيضا أن ما يتم بلورته من حيث الاتفاق يكون اتفاقا شاملا واتفاق يراعي كافة العوامل التي أدت إلى هذه الأوضاع، وأن يضمن لمصر ودول الرباعية أن يكون هناك تقدير لأهمية وتكريس المبادئ الخاصة بالعلاقات حتى ما بين الإخوة في عدم التدخل في شؤون الداخلية، والعمل على مراعاة مصالح الشعوب، وعدم محاولة زعزعة استقرارها، وأن يكون المبدأ مبدأ العلاقات الأخوية التي تربط بين الدول العربية من حيث الرعاية لمصالحها بشكل مشترك وعدم المساس بمستقبل واستقرار الشعوب"، حسب تعبيره.

وتابع: "نحن نثمن كثيرا الجهود المشكورة التي تبذلها دولة الكويت وسمو أمير الكويت الحالي والمغفور له سمو الأمير صباح في الماضي، هي كلها جهود تصب في إطار المصلحة العربية المشتركة ودائما كانت مصر متفاعلة بإيجابية معها".

وكان الديوان الأميري بالكويت قد أصدر بيانا، الجمعة، بشأن "مباحثات مثمرة" جرت بخصوص حل أزمة السعودية وحلفائها مع قطر، ذكر فيه أن أطراف الأزمة قاربت على التوصل إلى حل للخلاف الذي بدأ عام 2017، فيما أعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلها بقرب التوصل لاتفاق.
رقم : 902673
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