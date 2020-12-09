بيدرسون يتشاور مع مساعد وزير الخارجية الايراني حول سوريا

قدم المندوب الخاص للامین العام لمنظمة الامم المتحدة في الشأن السوري غير بيدرسون خلال محادثات هاتفية مع کبیر مساعدي وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي، عرضا لنتائج الجولة الرابعة لاجتماع لجنة الدستور السوري.



وفي هذه المحادثات الهاتفية التي جرت اليوم الاربعاء جرى البحث حول احدث التطورات المتعلقة بسوريا ومنها لجنة الدستور السوري، حيث قدم المسؤول الاممي عرضا لنتائج الجولة الرابعة المتعلقة بالبحث بشان الدستور في جنيف الاسبوع الماضي.



واعلن الجانبان كذلك دعمهما لمواصلة عقد اجتماعات لجنة الدستور السوري مستقبلا.



وفي ضوء زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى طهران اخيرا، فقد قدم كبير مساعدي الخارجية الايرانية عرضا لنتائج محادثات المقداد حول احدث التطورات في سوريا ولجنة الدستور وقضية ادلب.



وبناء على اتفاق الاطراف السورية فقد تقرر عقد الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة الدستور نهاية كانون الثاني /يناير القادم في جنيف.



وكان مندوب الامين العام للامم المتحدة الخاص في الشان السوري غير بيدرسون قد قام بزيارة الى طهران قبل فترة والتقى عددا من المسؤولين الايرانيين ومن ضمنهم كبير مساعدي الخارجية الايرانية علي اصغر حاجي وتباحث معه حول التطورات السورية ومنها لجنة الدستور ومؤتمر النازحين وقضية ادلب وشرق الفرات.



كما التقى بيدرسون خلال تلك الزيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي اشار الى العقبات التي تختلقها بعض الدول في طريق الحل والتسوية السياسية للقضية السورية، واكد على الغاء الحظر الظالم والجائر المفروض على الحكومة والشعب السوري خاصة في ظل ظروف تفشي كورونا.