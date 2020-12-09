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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 17:12

البابا يزور بلاد 'صمام الأمان، فهل يلتقي بالسيد السيستاني؟

البابا يزور بلاد
يزور البابا فرنسيس العراق، وسط دعوات بأن يلتقي البابا بالسيد علي السيستاني، المرجع الديني الاعلى الأهم "وصمام الامان"، في عراق ما بعد 2003.

الفاتكيان يعلن وبغداد وكردستان ترحبان والعين على النجف

وأعلن الفاتيكان، الاثنين الماضي، أنّ البابا فرنسيس سيقوم بزيارة إلى العراق من 5 إلى 8 آذار 2021، في أول رحلة خارجية له منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال الناطق باسم الفاتيكان ماتيو بروني، في بيان، "تلبية لدعوة جمهورية العراق والكنيسة الكاثوليكية المحلية، سيقوم البابا فرنسيس بزيارة رسولية إلى البلد المذكور من الخامس وحتى الثامن من آذار 2021، وسيزور بغداد وسهل أور المرتبط بذكرى إبراهيم ومدينة أربيل، وكذلك الموصل وقرقوش في سهل نينوى"، ولم يحمل البيان أي اشارة على لقاءات أخرى.

ورحّبت بغداد بالزيارة "التاريخية" للبابا، معتبرةً أنها "رسالة سلام للعراق والمنطقة" بأسرها، وفقا لبيان وزارة الخارجية.

وأعرب البابا فرنسيس بوضوح عن نيته زيارة العراق، عام 2020 خلال استقباله مشاركين في اجتماع هيئة أعمال مساعدة الكنائس الشرقية في حزيران 2019.

ورحب رئيس الجمهورية برهم صالح، بالزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس إلى العراق.

وقال صالح في تدوينة له: "سيزور قداسة البابا العراق في آذار 2021، ستكون رحلة البابا فرانسيس إلى بلاد ما بين النهرين – مهد الحضارة، مسقط رأس إبراهيم والد المؤمنين، رسالة سلام للعراقيين من جميع الأديان، وستعمل على تأكيد قيمنا المشتركة العدل والكرامة".

كما رحب رئيس حكومة منطقة كردستان مسرور بارزاني، بالزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان إلى إقليم كردستان والعراق.

وقال إنه يأمل أن "يرى قداسته قيم التسامح والسلام في الإقليم".

وبعد الإعلان عن موعد زيارة البابا إلى العراق، طالبت الاوساط الثقافية والمجتمعية الحكومة العراقية بأن تعمل على توفير الفرص لتواصل الناس مع البابا، وتنظيم زيارته الى المدن والمناطق الاخرى، بشكل يليق بأهمية الزيارة التاريخية، مطالبين ايضاً بضرورة تنظيم لقاء يجمع البابا بالمرجع الديني علي السيستاني، لاعتبارات عديدة اقليمية ودولية، ولإيصال رسالة على وحدة العراقيين، وعدم السماح بالتفريط بأي مكون آخر.
رقم : 902687
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