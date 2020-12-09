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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 17:13

بوتين وميركل اتفقا على تفعيل عمل "رباعية نورماندي"

بوتين وميركل اتفقا على تفعيل عمل "رباعية نورماندي"
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ،ديميترى بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قررا تفعيل عمل "رباعية نورماندي" بسبب عدم وفاء كييف بالاتفاقات حول "دونباس". 

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن زعماء الدول يدركون أسباب التوقف في عمل صيغة نورماندي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأضاف:" أن السبب كما نعلم جميعنا هو عدم الوفاء من قبل كييف بالاتفاقات حول دونباس".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقا خلال اتصال هاتفي في وقت سابق على مواصلة العمل بصيغة النورماندي، بما فيه على مستوى المستشارين السياسيين لزعماء روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.

وللإشارة هو أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

وتبحث صيغة نورماندي ، تسوية الوضع في أوكرانيا.
رقم : 902688
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