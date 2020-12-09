قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة للجيش الأفغاني

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بانفجار سيارة مفخخة في قاعدة عمليات تابعة للجيش الأفغاني في ولاية غزني شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.



وأكدت الوكالة ذلك نقلا عن متحدث باسم الحكومة المحلية.



وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، يوم الأحد الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب البلاد.



وأشارت في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، إلى أن "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".