الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 17:24

ائتلاف 14 فبراير: نرفض جعل أرض المنامة مرتعًا للصهاينة المحتلين

ائتلاف 14 فبراير: نرفض جعل أرض المنامة مرتعًا للصهاينة المحتلين
اعرب ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن امتنانه لانتفاضة الحجارة التي قوت الارادة والثبات على خط الولاء والدفاع عن فلسطين وأهلها، رافضا جعل أرض المنامة مرتعًا للصهاينة المحتلين، مهما حاول النظام البحريني شق الصفوف وخلط الأوراق بتحالفه المشين مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. 

ويحتفي العالم في الثامن من ديسمبر من كل عام بذكرى الانتفاضة المباركة التي خطت حروفها ومضامينها من دماء أبناء شعب فلسطين المجاهد وتضحياتهم، حيث سطروا في ليالٍ وأيامٍ الملاحم البطولية ضد الكيان الصهيوني والتي خلدت أرواح أكثر من 1550 شهيدًا و100 ألف أسير وما يقارب من 70 ألف جريح، إذ كان الحجر مقابل أكثر الأسلحة تطورًا.

وجاء في بيان الائتلاف بهذه المناسبة :

بسم الله الرحمن الرحيم

{يَٰٓأَيُهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِتْ أَقْدَامَكُم} [محمد: 7]

يحتفي العالم في الثامن من ديسمبر من كل عام بذكرى الانتفاضة المباركة التي خطت حروفها ومضامينها من دماء أبناء شعب فلسطين المجاهد وتضحياتهم، حيث سطروا في ليالٍ وأيامٍ الملاحم البطولية ضد عدو الله والبشرية الكيان الصهيوني اللقيط، والتي خلدت أرواح أكثر من 1550 شهيدًا و100 ألف أسير وما يقارب من 70 ألف جريح، إذ كان الحجر مقابل أكثر الأسلحة تطورًا.

إننا وإذ ونعرب في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير مع غيارى شعب البحرين، بكل فخر، عن امتناننا لهذه الانتفاضة التي قوت إرادتنا وثباتنا على خط الولاء والدفاع عن فلسطين وأهلها، نشدد على رفضنا جعل أرض المنامة مرتعًا للصهاينة المحتلين، وسنبقى بها ومعها على هذا الوعد والعهد ثابتين صامدين مهما حاول الكيان الخليفي شق الصفوف وخلط الأوراق بتحالفه المشين مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين.

كما نجدد من البحرين الأبية، من كل بيت وحي فيها، موقفنا الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو شعبنا العزيز المقاوم إلى مواصلة حراكه الشعبي المناصر لفلسطين بالرغم من قمع النظام الخليفي الوحشي وانتهاكاته المستمرة، إيمانًا منا بأن انتفاضة الحجارة المباركة كانت في سبيل إعلاء كلمة الله فنصرها وأعزها وأذل أعداءها.

وهنا نؤكد أن الصهاينة لن يهنأوا في المنامة، ولن تكون البحرين آمنة لهم؛ لأن شعب البحرين لا يمكنه أن يقف مكتوف اليدين وأرضه تدنس بالوجود الصهيوني القذر على أرضه وتراب بلاده.

الرحمة لشهداء انتفاضة الحجارة وكل شهداء فلسطين، والخزي والعار والهزيمة للكيان الصهيوني وكل داعميه.

المجلس السياسي في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
رقم : 902699
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
9 كانون الأول 2020
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
9 كانون الأول 2020
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
8 كانون الأول 2020
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
8 كانون الأول 2020
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
8 كانون الأول 2020
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
8 كانون الأول 2020
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
8 كانون الأول 2020
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
8 كانون الأول 2020
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
7 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية