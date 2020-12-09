قائد حرس الثورة يتفقد مشاريع مقرخاتم الأنبياء (ص) في أهواز

قال القائد العام للحرس الثوري في ايران ان مقر خاتم الانبياء(ص) يقوم بتنفيذ مشاريع مهمة بينها تقاطع مروري في ساحة الشهيد جمران ، وهو أحد أكبر المشاريع الحضرية على مستوى البلاد وسيعالج الاختناقات المرورية في مدينة اهواز .



وقال اللواء حسين سلامي ، القائد العام لحرس الثورة الاسلامية ، أثناء تفقده اليوم الاربعاء مشروع ساحة جامعة أهواز ، في تصريح للصحافيين ان هدفنا الرئيسي من زيارة محافظة خوزستان هو الوقوف على المشاكل الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة في مدينتي ماهشهر وبندرمام.



وأضاف: "تحدثنا إلى الأهالي واطلعنا على المشاكل عن كثب جراء السيول التي ألحقت أضرارًا كبيرة ببعض مواطينينا الأعزاء.



وصرح القائد العام للحرس الثوري ان القرارات التي اتخذها الحرس الثوري ومن خلال المشاركة الواسعة لفيلق ولي العصر (ع) في خوزستان في الأيام الأخيرة هو مواصلة هذه المشاركة وكذلك مشاركة مقر خاتم الأنبياء للبناء وصولا الى تحديد طرق تصريف المياه السطحية في الأزمات المحتملة.



وأضاف انه تم ايضا اتخاذ الاجراءات لإصلاح المنازل المتضررة واستبدال الأجهزة واللوازم المنزلية للمنكوبين في هذه السيول.



وقال القائد العام للحرس الثوري انه بالإضافة إلى هذه الحالات ، تقرر زيارة المشاريع الإنشائية لمقر خاتم الأنبياء في خوزستان.



وتابع القائد العام للحرس الثوري ان من المشاريع المهمة التي سيقوم بتنفيذه مقر خاتم الانبياء(ص) هو مشروع تقاطع مروري في ساحة الشهيد جمران ، وهو أحد أكبر المشاريع الحضرية على مستوى البلاد وسيعالج الاختناقات المرورية في مدينة اهواز .



وافاد سلامي ان مقر خاتم الانبياء سيقوم بتنفيذ مشروع اخر يسمى NGL ، وهو جمع الغازات الضارة والسامة إلى حد ما وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة عالية في البتروكيماويات وذات القيمة المضافة العالية.