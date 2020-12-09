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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 18:56

ايران تؤكد ضرورة الحل السياسي الدائم لازمة قرة باغ

ايران تؤكد ضرورة الحل السياسي الدائم لازمة قرة باغ
اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة موقف ايران بضرورة الحل والتسوية الدائمة لازمة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا سياسيا.

واشار خطيب زادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاربعاء الى زيارة وزير خارجية جمهورية اذربيجان الى طهران وكتب: انه تم خلال زيارة وزير خارجية جمهورية اذربيجان الى طهران اليوم البحث وتبادل وجهات النظر حول ازمة قرة باغ وقضايا المنطقة والعلاقات الثنائية.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي اطار سياسة حسن الجوار ترحب بالتقدم الحاصل وتحرير المناطق المحتلة، وتؤكد على ضرورة الحل والتسوية الدائمة للازمة بالسبل السياسية.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اشار خلال استقباله في طهران اليوم الاربعاء وزير خارجية جمهورية آذربيجان جيحون بايراموف، الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الواضحة والصريحة تجاه النزاع في قرة باغ بين اذربيجان وارمينيا واكد الدعم لوحدة اراضي جمهورية اذربيجان، معربا عن السرور لانتهاء الحرب بين البلدين وتحرير الاراضي المحتلة التابعة لجمهورية اذربيجان واقرار الهدنة.

ووصف العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبلد الصديق والجار جمهورية اذربيجان بانها طيبة واخوية وقال: ان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على تطوير العلاقات مع جمهورية اذربيجان ونامل بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية في ظل الفرصة المتاحة في الظروف الدولية الجديدة.

واشار الى مبادرة ايران لحل النزاع حول قرة باغ بارسال مندوب خاص الى روسيا واذربيجان وارمينيا، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لاداء دور بناء في المساعدة بترسيخ الهدنة وارساء الاستقرار في المنطقة.

من جانبه ثمّن وزير خارجية جمهورية آذربيجان جيحون بايراموف، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لوحدة اراضي بلاده، مؤكدا عزم رئيس الجمهورية وسائر مسؤولي بلاده على التنمية الشاملة للعلاقات مع ايران.

وقال بايراموف: اننا نعتبر ايران دولة صديقة وجارة طيبة لنا وان عزم رئيس الجمهورية وسائر مسؤولي جمهورية اذربيجان مبني على تنمية العلاقات الشاملة مع ايران.

واشار وزير خارجية جمهورية اذربيجان الى تحرير المناطق المحتلة التابعة لبلاده واحياء 132 كم من الحدود المشتركة مع ايران واضاف: ان الحدود بين اذربيجان وايران هي حدود صداقة وتنمية ونحن نعتقد بان احياء هذه الحدود يمكنه ايجاد مشاريع تعاون جديدة للبلدين.
رقم : 902714
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