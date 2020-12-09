موسكو: الحظر النفطي الاميركي ضد ايران غير قانوني

وصف مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف الحظر الاميركي ضد القطاع النفطي الايراني بانه "غير قانوني"، داعيا الى الغائه وعودة الظروف الطبيعية الى قطاع الانتاج وصادرات النفط الايرانية.



وقال ريابكوف في تصريح له اليوم الاربعاء: انه على اميركا الغاء الحظر غير القانوني ضد قطاع انتاج النفط الايراني.



واضاف مساعد الخارجية الروسي في تصريحه الذي اوردته وكالة انباء "ريانوفوستي": ان موسكو لم تشهد لغاية الان خطوة من جانب اميركا في هذا السياق.



وتابع ريابكوف: انه على الولايات المتحدة الغاء اجراءات حظرها غير القانونية التي تمنع الانشطة الطبيعية للقطاع النفطي الايراني وكل قطاع الطاقة في هذا البلد.



واضاف: اننا لم نشهد لغاية الان اي مؤشر يدل على ان واشنطن جاهزة لهذا العمل.



وقال ريابكوف: لنكن متفائلين بان نشهد في هذا القطاع على الاقل في العام القادم عودة الظروف الطبيعية بصورة نسبية.