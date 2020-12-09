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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 19:03

تمرد عسكري في مقر تحالف العدوان في عدن

تمرد عسكري في مقر تحالف العدوان في عدن
كشفت مصادر اعلامية في محافظة عدن عن وقوع تمرد داخل مقر تحالف العدوان السعودي ـ الاماراتي في منطقة البريقة.

وقالت المصادر إن ضباط وأفراد كتيبة الحماية المتواجدة في مقر تحالف العدوان في عدن أعلنوا تمردهم على قيادة تحالف العدوان ورفض أوامرها على خلفية تأخر صرف مرتباتهم لأشهر عدة.

المصادر أكدت أن قوات الاحتلال السعودي لجأت الى الاستعانة بمليشيات الحزام الأمني التابعة لما يسمى بـ" المجلس الانتقالي " الموالي للإمارات والشرطة العسكرية التابعة لما تسمى بـ" قوات الدعم والإسناد " المكلفة بحراسة مقر التحالف لإخماد التمرد الذي تفيد بعض المصادر أن قوات الاحتلال السعودي اقتادت عددا من ضباط وأفراد الكتيبة الى السجن, فيما تمكن بعضهم من الفرار, في حين ظل الوضع داخل ومحيط مقر تحالف العدوان في عدن متوترا لساعات.

وتشير المصادر الى ان ضباط وأفراد الكتيبة التي أعلنت رفضها لأوامر القوات السعودية كانت قد تلقت تدريباتها في السعودية في وقت سابق.
رقم : 902718
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