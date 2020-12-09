الخارجية السورية تدين بشدة إجراءات الاحتلال بالجولان المحتل

قالت وزارة الخارجية السورية انها تدين بشكل مطلق الإجراءات "الإسرائيلية" في الجولان المحتل، وفق ما نقلته وكالة سانا.



وحذرت الخارجية في بيانها من مغبة المضي في تنفيذها وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتصدي لهذا العدوان الإسرائيلي على حقوق أهالي الجولان وعلى سيادة الجمهورية العربية السورية على أرضها ومواردها.



وجددت دعم سوريا اللامحدود لمواطنيها العرب السوريين أهالي الجولان السوري المحتل في إضرابهم العام ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية ورفضهم قرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال وسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.