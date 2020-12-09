الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 19:14

مفاجآت جوية بانتظار العراق وسوريا بدءا من الأحد

مفاجآت جوية بانتظار العراق وسوريا بدءا من الأحد
حدد رئيس المنبئين الجويين في هيأة الانواء الجوية، محمود عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أماكن تساقط الأمطار الغزيرة التي ستبدأ يومي الأحد والاثنين المقبلين، بينما توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بدء تساقط الأمطار اليوم الأربعاء.

وقال عبد اللطيف بحسب موقع (بغداد اليوم)، إن "آخر تحديثات خرائط تنبؤات الطقس العالمية، تؤكد أن المنخفض الجوي للبحر المتوسط يوم السبت 12 كانون الأول، سيكون عميقا على بلاد الشام، ويسبب أمطاراً غزيرة ترافقها عواصف رعدية في لبنان، وفلسطين، والأردن، وسوريا".

وتابع عبد اللطيف قائلاً إن "يوم الأحد 13 كانون الأول، يبدأ تأثير المنخفض الجوي المذكور آنفاً، على العراق، ويسبب أمطاراً في غرب وشمال البلاد".

وأضاف، أن "المنخفض الجوي يتعمق أكثر يوم الاثنين، ليؤثر على المنطقة الوسطى"، مشيراً إلى أن "الأمطار المتوقعة على بلاد الشام، ستكون كمياتها كبيرة جدا، وأكثر من الكميات المتوقعة على العراق".

من جهتها، أشارت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون اليوم غائماً، مع تساقط أمطار خفيفة وفرصة لتساقط الثلوج على أقسامها الشرقية، بينما درجات الحرارة تبقى مستقرة ولا تشهد تغيراً".

ووفقاً لجداول الهيأة فإن "المنطقة الوسطى ستشهد اليوم فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مستقرة".
رقم : 902723
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
9 كانون الأول 2020
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
9 كانون الأول 2020
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
8 كانون الأول 2020
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
الدور التاريخي لبريطانيا في اليمن... من الاستعمار إلى إشعال الحروب
8 كانون الأول 2020
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
خيانات إماراتية متتالية.. الصهيانة يسرحون ويمرحون في معرض "جايتكس"!
8 كانون الأول 2020
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
الکيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ واحتمالية إشعال حرب... الأهداف والنتائج
8 كانون الأول 2020
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
الولايات المتحدة المتهم الرئيسي لإثارة الاضطرابات في العراق
8 كانون الأول 2020
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
خفايا القلق الاسرائيلي من صور الشهيد قاسم سليماني
8 كانون الأول 2020
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
إلى أين تتجه صفقة الأسلحة الأمريكية مع الإمارات؟
7 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
يمكن لإيران توجيه ضربة موجعة لإسرائيل من داخل سوريا للانتقام لدماء فخري
اغتيال الشهيد فخري زاده دليل على عجز أعداء الدول الإسلامية