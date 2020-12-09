مفاجآت جوية بانتظار العراق وسوريا بدءا من الأحد

حدد رئيس المنبئين الجويين في هيأة الانواء الجوية، محمود عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أماكن تساقط الأمطار الغزيرة التي ستبدأ يومي الأحد والاثنين المقبلين، بينما توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بدء تساقط الأمطار اليوم الأربعاء.



وقال عبد اللطيف بحسب موقع (بغداد اليوم)، إن "آخر تحديثات خرائط تنبؤات الطقس العالمية، تؤكد أن المنخفض الجوي للبحر المتوسط يوم السبت 12 كانون الأول، سيكون عميقا على بلاد الشام، ويسبب أمطاراً غزيرة ترافقها عواصف رعدية في لبنان، وفلسطين، والأردن، وسوريا".



وتابع عبد اللطيف قائلاً إن "يوم الأحد 13 كانون الأول، يبدأ تأثير المنخفض الجوي المذكور آنفاً، على العراق، ويسبب أمطاراً في غرب وشمال البلاد".



وأضاف، أن "المنخفض الجوي يتعمق أكثر يوم الاثنين، ليؤثر على المنطقة الوسطى"، مشيراً إلى أن "الأمطار المتوقعة على بلاد الشام، ستكون كمياتها كبيرة جدا، وأكثر من الكميات المتوقعة على العراق".



من جهتها، أشارت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون اليوم غائماً، مع تساقط أمطار خفيفة وفرصة لتساقط الثلوج على أقسامها الشرقية، بينما درجات الحرارة تبقى مستقرة ولا تشهد تغيراً".



ووفقاً لجداول الهيأة فإن "المنطقة الوسطى ستشهد اليوم فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما المنطقة الجنوبية سيكون طقسها صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مستقرة".