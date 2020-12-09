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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 19:44

رضائي: السلاح المستخدم لاغتيال الشهيد فخري زادة يعود لحلف الناتو

رضائي: السلاح المستخدم لاغتيال الشهيد فخري زادة يعود لحلف الناتو
قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ، ان السلاح الذي استخدم في اغتيال الشهيد فخري زاده هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي الناتو .

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام اشار في تصريح صحفي له عصر اليوم الاربعاء الى التقرير الذي رفعه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الى مجمع تشخيص مصلحة النظام بشان الاوضاع الامنية في البلاد سيما حول عملية اغتيال الشهيد محسن فخري زاده وقال: ان اللواء باقري قال ان السلاح الذي استخدم في اغتيال الشهيد فخري زاده هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي الناتو .

واضاف رضائي: لقد اوضح اللواء باقري أنه خلال السنوات الأخيرة حاولت التنظيمات الإرهابية مرارًا اغتيال الشهيد محسن فخري زادة الا انه تم إحباط محاولاتها.

واردف قائلا: لكن هذه المرة من خلال استخدامها التقنيات المتطورة واستخدامها اسلحة الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية ، تمكنت من تنفيذ عملياتها بنجاح.

واشار أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الى ان الارهابيين استخدموا سلاح الرشاش المزود بكاتم الصوت في عملية اغتيال العالم النووي الشهيد فخري زادة مبينا ان عائلة الشهيد و حراسه المرافقين لم يتمكنوا من سماع اصوات الرصاص خلال هذه العملية الارهابية والتي ادت الى استشهاده.

وكان نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي فدوي قد كشف في تصريح له مؤخرا عن ان عملية اغتيال الشهيد فخري زادة تمت عبر سلاح رشاش مزود بنظام ذكي يتحكم به عبر الأقمار الصناعية تم وضعه في شاحنة صغيرة بحيث اطلق 13 رصاصة صوب الشهيد فخري زاده.

واستشهد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زادة، عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر) إثر هجوم ارهابي على سيارته في مدينة ابسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران.
رقم : 902725
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