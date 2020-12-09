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الأربعاء 9 كانون الأول 2020 ساعة 19:48

الجيش السوري يدك الارهابيين بالصواريخ ردا على اعتداءاتهم

الجيش السوري يدك الارهابيين بالصواريخ ردا على اعتداءاتهم
رد الجيش السوري على الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية باستهدافها إحدى النقاط العسكرية في ريف إدلب.

وبيّنَ مصدر ميداني بحسب «الوطن»، أن الجيش دك بمدفعيته مواقع للإرهابيين فجر أمس، في بلدة الزيارة، ومحاور بسهل الغاب الغربي.

وأوضح أن الجيش استهدف بالصواريخ، تحركات للإرهابيين في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبيين والرويحة، بريف إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مباشرة.

على خط مواز، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن نحو عشرين شاحنة كبيرة فارغة دخلت، ظهر أمس، إلى نقطة المراقبة التابعة للقوات التركية داخل النقطة.

ونقلت الوكالة عن مصادر ميدانية تأكيدها أن قوات الجيش التركي، أفرغت معظم محتويات نقطة الراشدين خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرةً إلى أن مسألة اكتمال انسحاب النقطة قد تنتهي بالكامل خلال يومين.

وذكرت المصادر، أن القوات التركية عملت على تفجير بعض أجزاء القاعدة خلال الأيام الماضية، لمحو أثر المخابئ والأنفاق التي كانت ضمنها.

وفي ظل إخلاء نقطة الراشدين، سيقتصر وجود نقاط المراقبة التركية في أرياف حلب على نقطتين، هما «الهضبة الخضراء» المجاورة لبلدة العيس في الريف الجنوبي، و«جبل عندان» في الريف الشمالي.
رقم : 902728
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