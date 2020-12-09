أنباء عن اعتقال النظام السعودي نساءً من القطيف

أفادت أنباء عن اعتقال السلطات لعدد من النساء في القطيف خلال حملة اقتحامات استهدفتها نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2020، ولا يزال مصير النساء المعتقلات مجهولاً حتى الساعة.



ونقلا عن قناة نبأ الفضائية تحدث الناشط عادل السعيد، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، عن أنباء تفيد باعتقال السلطات لثلاث نساء من القطيف، مشيراً إلى أن “هذه الاعتقالات تأتي في حقبة شديدة القمع لم تشهدها العهود السابقة، على الرغم من ظلاميتها”.



وتدخل هذه الاعتقالات ضمن مسلسل استهداف متواصل من قبل النظام لأهالي القطيف، على خلفية الحراك السلمي الذي بدأوه في عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي.