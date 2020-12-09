المبعوث الامريكي: عقوبات جديدة على سوريا خلال اسابيع

قال المبعوث الأمريكي الخاص الجديد إلى سوريا، ان بلاده تنوي فرض عقوبات جديدة على سوريا خلال الأسابيع المقبلة ولكن لا يمكن تحديدها الآن، وذلك بحسب رويترز.



وفي حين تجاهل المبعوث الامريكي جويل ريبيرن الارهاب الذي دعمته بلاده والغرب في سوريا، قال من انه "لن يكون استقرار في سوريا قبل انتهاء العنف"، حسب وصفه.



وكان ريبيرن قد اشاد، الشهر الماضي بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين في الحكومة السورية.



واعتبر انّ الجهود المشتركة للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي هي جزء من التزام مشترك من قبل المجتمع الدولي لحرمان الدولة السورية من الموارد الاقتصادية.



وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض عقوبات طالبت 8 وزراء في الدولة السورية إلى قائمة عقوباته، لترتفع بذلك لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات إلى 288، فضلاً عن 70 مؤسسة سورية، بحسب بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي.



وكانت الولايات المتحدة الامريكية قد فرضت حظراً سمي بقانون قيصر يستهدف الحياة الاقتصادية لجميع نواحي حياة السوريين.