سوريا.. ٩٥ إصابة و 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعنت وزارة الصحة السورية تسجيل ٩٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء ٩ كانون الأول ٢٠٢٠ ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى ٨٦٧٥.

العالم – سوريا



كما وأشارت الوزارة إلى شفاء ٥٥ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤١١٤.



وأكدت وزارة الصحة وفاة ٧ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٦٥.



وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة حسب وزارة الصحة بالترتيب التالي:



الإصابات:



١٦ في السويداء



١٥ في ريف دمشق



١٥ في درعا



١٠ في دمشق



١٠ في طرطوس



٩ في حمص



٨ في حلب



٧ في اللاذقية



٥ في حماة



حالات الوفاة:



٤ في السويداء



٢ في درعا



١ في حمص



حالات الشفاء:



٩ في حلب



٩ في ريف دمشق



٨ في حمص



٨ في دمشق



٨ في اللاذقية



٤ في طرطوس



٣ في درعا



٣ في حماة



٢ في السويداء



١ في القنيطرة