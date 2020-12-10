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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 08:30

وزير الصحة الايراني: لقاح كورونا سيدخل البلاد قريبا

وزير الصحة الايراني: لقاح كورونا سيدخل البلاد قريبا
أعلن وزير الايراني، انه سيتم قريبا استيراد لقاح كورونا، مبينا ان الموضوع تتم متابعته بجدية تلبية لإيعاز رئيس الجمهورية رغم الحظر والضغوط.

وفي اتصال مصور مباشر بشأن الموقف الاخير لوباء كورونا وخطة الغربلة ورصد المرضى، أوضح سعيد نمكي، انه تم تحقيق نتائج جيدة من خلال تنطبيق خطة الغربلة في المحلات، معربا عن شكره لكل من بذل جهوده في هذا المجال.

ولفت الى ان خطة الشهيد سليماني (غربلة ورصد مرضى كورونا)، أثمرت عن انخفاض عدد الوفيات من 500 الى 290، وخفض حالات مراجعة المستشفيات بنسبة 30 بالمائة.

ونوه الى انه في الوقت الحاضر تجري 70 ألف اختبار كورونا في اليوم، وسيرتفع هذا العدد الى 100 ألف من خلال الاختبارات السريعة، وبذلك سينخفض عدد المراجعين للمستشفيات، ورغم توقعات المنظمات الدولية التي توقعت ان تصل حالات الوفيات الى 1100 حالة، فإنه هذا العدد انحسر الى اقل من 300 حالة.

واختتم وزير الصحة قوله، انه بإيعاز صريح من رئيس الجمهورية تتم متابعة موضوع استيراد لقاح كورونا من خارج البلاد بجدية، وذلك رغم الحظر ومشكلات التبادل المالي، وسيتم قريبا استيراد اللقاح لتطعيم الشرائح المعرضة للخطر، كما ان اللقاح الداخلي سيكون في متناول المواطنين في المستقبل القريب جدا، باعتباره إنجاز وطني يبعث على الفخر.
رقم : 902789
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