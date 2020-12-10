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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 08:41

"إسرائيل" تمنح وساما لخلية اغتيال القيادي"بهاء ابو العطا"

"إسرائيل" تمنح وساما لخلية اغتيال القيادي"بهاء ابو العطا"
منح رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وسام التقدير العسكري لوحدات وقيادات من الجيش نفذت مهمات عسكرية قذرة.

فقد نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تغريدات جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء امس الأربعاء، أكد من خلالها أن القائمة تضم وحدة الغواصات، جزاءا لها على عشرات العمليات السرية القذرة التي قامت بها، في بيئة وصفت بـ”التهديدية” تطلبت تغييرا وتجديدا في إدراك تنشيط واستخدام طرق عمل مبتكرة.

ومن بين قائمة طويلة تم منحها وسام التقدير العسكري منفذو عملية “الحزام الأسود” المشتركة، التي قاموا فيها باغتيال القيادي البارز في حركة “الجهاد الإسلامي”، الشهيد بهاء أبو العطا.

يشار إلى أن جيش الاحتلال قام باغتيال القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، بهاء أبو العطا (42 عاما) وزوجته، في غارة ليلية على منزله في قطاع غزة، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وهي العملية العسكرية التي أطلقت عليها قوات الاحتلال اسم “الحزام الأسود”.

وضمت قائمة وسام التقدير العسكري الإسرائيلي، ما أسماها أفيخاي أدرعي بـ”عملية في إطار المعركة ما بين الحروب، وهي عملية سرية مشتركة لهيئة الاستخبارات وسلاح الجو والموساد، جزاءا لعملها المشترك المتعدد الأذرع والهيئات وجمع المعلومات الذي ساهم في تحقيق إنجاز عسكري لصالح الاحتلال بحسب زعمه.

وكذلك “عملية سرية لهيئة الاستخبارات والموساد ضد الصواريخ الدقيقة”، و”التنظيم والرد العملياتي على التهديد في المجال التحت أرضي، جزاءا للتعاون بين الوحدات، الذي أدى إلى نشاطات وإنجازات ذات أهمية وفعالية في مجال الأنفاق” بحسب رأيه.

وتأتي اوسمة التقدير هذه بعد فضيحة كبيرة حصلت لجيش الاحتلال الاسرائيلي على اثر سرقة مجموعة كبيرة من اسلحة الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية مما ادى الى معاقبة قيادات في اركان الجيش المحتل.
رقم : 902795
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