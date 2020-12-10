الولايات المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات بكورونا

سجلت الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الوفيات، بلغت 3112 حالة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.



وبحسب آخر أرقام وإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الصادرة اليوم الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايت المتحدة، 15 مليونا وأكثر من 396 ألف إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى أكثر من 289 ألف.



كذلك تم تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الحالات، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث بلغت 106 آلاف و688 حالة خلال اليوم الماضي.



وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا.