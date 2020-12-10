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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 11:12

كردستان العراق: لن نسمح بالتظاهرات "غير المرخصة"

كردستان العراق: لن نسمح بالتظاهرات "غير المرخصة"
قالت اللجنة الأمنية العليا في وزارة الداخلية بمنطقة كردستان العراق الأربعاء، إنها لن تسمح بتنظيم التظاهرات غير المرخصة وأن القوات المختصة ستتعامل مع المخالفين بإطار القانون.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي: "من الآن فصاعداً، يمنع استمرار التظاهرات غير المجازة وتطورها إلى اضطرابات وأعمال عنف".

وأضافت: "من الآن فصاعداً تمنع كافة التجمعات والتظاهرات غير المجازة، وكذلك الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة التي تقدم خدمات للمواطنين، وتطلق يد القوات لإيقافها والتعامل معها في إطار القانون".

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية ستقوم وفقا لإجراءات قانونية باعتقال كل الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بممتلكات الدولة وكذلك الذين حرضوهم على تلك التصرفات".

ودعت اللجنة "كل الأطراف السياسية في إقليم كردستان إلى التعامل بمسؤولية مع هذا الوضع"، كما دعت وسائل الإعلام إلى التعامل بـ"روح المسؤولية" مع الأحداث.

وأفادت مصادر طبية ورسمية في كردستان العراق بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين واقتطاعها في كردستان، ارتفعت إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى.

وتشهد مناطق عدة في محافظة السليمانية تظاهرات واسعة، فيما قام المتظاهرون بحرق مقار الاحزاب الحاكمة في الاقليم ومبان حكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.
رقم : 902836
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