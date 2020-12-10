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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 11:33

"حماس" تكشف عن نتائج محادثاتها مع الوفد المصري بغزة

"حماس" تكشف عن نتائج محادثاتها مع الوفد المصري بغزة
كشفت حركة حماس الفلسطينية ، عن نتائج اجتماع عدد من قادتها بوفد من المخابرات المصرية يزور قطاع غزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق.

وقالت الحركة في بيان لها مساء الأربعاء إن "وفدها برئاسة خليل الحية التقى في مدينة غزة بالوفد الأمني المصري"، لافتة إلى أنه "دار حوار معمق حول العديد من القضايا والملفات، ومنها موضوع المصالحة الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة والتفاصيل المتعلقة بها، إلى جانب الجهود المصرية لأجل تحقيقها".

وتابع البيان: "تضمن الحوار ملف الحصار المفروض على قطاع غزة، وسبل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات رفع الحصار، وتوفير متطلبات إنهاء معاناة اهالي في غزة، وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة، ومستلزمات مواجهة جائحة كورونا، وفتح معبر رفح بما يفي بحاجات الناس في التنقل والسفر".

وأشارت حركة حماس إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل، ومواصلة الجهود من أجل تحقيق ما تم الحديث حوله في القضايا المختلفة، معربة عن تقديرها للجهود المصرية في رعاية المواضيع المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والوضع الفلسطيني الداخلي ومتطلبات قطاع غزة.
رقم : 902843
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