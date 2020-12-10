روحاني : أمن وسلام أفغانستان هو من أمننا وسلامنا

قال الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمته بعد تدشين خط سكك حديد خواف-هرات بين ايران وافغانستان ان امن الامن والسلام في افغانستان هو أمننا وسلامنا .



وتابع الرئيس روحاني قائلا ان الكلام عن الجسور والشواطئ بين ايران وافغانستان يعني الحديث عن التواصل بين البلدين واضاف : إن علاقاتنا كانت تقوم على الفكر والثقافة والنشاط وقد ساهم تدشين الخط السككي بتمتين الاواصر بين البلدين.



ووصف هذا اليوم بيوم الانجاز والرحمة لكلا الشعبين العظيمين الايراني والافغاني الذين تربطهما قواسم مشتركة على الصعد التاريخية والثقافية وحافظا على علاقات الاخوة والجوار بينهما على مدى التاريخ.



من جانبه وصف الرئيس الافغاني أشرف غني خط خواف - هرات بين ايران وافغانستان بالمشروع الحيوي والهام على صعيد المنطقة.



وقال الرئيس الافغاني في مراسم تدشين خط خواف - هرات السككي بين ايران وافغانستان، إن هذا المشروع ليس مهما لافغانستان وايران فحسب بل يكتسب الحيوية والأهمية للمنطقة وخارجها ايضا.



وأعرب الرئيس الافغاني عن ترحيبه بتدشين هذا الخط السككي ووصفه بالخطوة ذات الاهمية لتنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية في كلا البلدين.