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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 12:14

السعودية تبرئ جميع المتهمين بحادث ‘‘رافعة الحرم المكي‘‘

السعودية تبرئ جميع المتهمين بحادث ‘‘رافعة الحرم المكي‘‘
أصدرت محكمة مكة الجزائية، حكماً ببراءة 13 متهماً في "قضية رافعة الحرم" الواقعة عام 2015، معتبرة أن الحادثة "جائحة سماوية".

وأفادت صحيفة "عكاظ" الحكومية،اليوم الخميس، أن حكم المحكمة استند إلى نشرة أحوال الطقس في يوم الحادثة، وما قبله، التي أصدرتها هيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تتراوح ما بين (1 و38) كيلومتراً في الساعة فقط، ولم تتضمن وصف الحالة بكونها أعاصير أو نحوه بما يستدعي الحيطة والحذر.

وأضافت أن الدائرة القضائية لم تجد في أوراق الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه بتوقع حدوث هذه الكارثة.

وبررت المحكمة الحادث المأساوي بقولها إن ما حصل بمكة المكرمة ذلك اليوم "يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب -إن لم يستحل- معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المتقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها، وبالتالي انتفاء المسؤولية".

وأدى سقوط رافعة بالحرم المكي في موسم الحج عام 2015، إلى وفاة 111 شخصاً وإصابة أعداد كبيرة بجروح.
رقم : 902852
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