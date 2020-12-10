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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 14:41

إيران.. 10403 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 778160 شخصاً

إيران.. 10403 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 778160 شخصاً
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 10403 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال اربع وعشرين ساعة مضت كما بلغ اجمالي المتعافين 778160 شخصاً منذ تفشي الوباء في البلاد.

وقالت سادات لاري ،في تصريحها اليوم الخميس، ان 1458 مصابا جديدا بوباء كورونا تم إرقادهم في المستشفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واضافت سادات لاري: بلغ العدد الإجمالي للمصابين بوباء كورونا 1083023 شخصاً منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية عن اسفها بوفاة 284 شخصا بسبب اصابتهم بكورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد حالات الوفاة منذ تفشي الوباء في ايران 51496.
رقم : 902867
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