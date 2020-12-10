استشهاد مواطن يمني وخسائر مادية جراء قصف سعودي على صعدة

استشهد مواطن يمني، اليوم الخميس، ولحقت أضرار مادية في ممتلكات المواطنين، إثر قصف سعودي استهدف عدة مناطق في محافظة صعدة.



وأكدت "المسيرة نت" استشهاد مواطن يمني بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على منطقة جلحا بمديرية منبه ما تسبب بأضرار مادية في ممتلكات المواطنين.



وتعرضت مناطق متفرقة بمديرة رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى إلحاق أضرار بمزارع وممتلكات المواطنين.



وكان قد أصيب مواطن يمني آخر، أمس الأربعاء، بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية.



وأصيب 9 مواطنين في الخامس من ديسمبر الجاري أحدهم جراحه خطيرة إثر قصف سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.



يأتي ذلك في سياق الاعتداءات والجرائم اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني منذ ست سنوات والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين في ظل صمت دولي مخزي.