الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 15:52

انقرة: لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا

انقرة: لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا، داعيا قادة وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى تجنب فرض عقوبات على أنقرة.

وقال قالن خلال مشاركته، الأربعاء، عبر شبكة الانترنت في حلقة نقاش نظمها مركز أبحاث "German Marshall Fund" بعنوان "السياسة الخارجية لتركيا"، قال: "إن تفكير المجلس الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة مخيب للآمال".

وأكد أن "تركيا تنتهج سياسة خارجية تستند إلى مبدأ إعلاء شأن الإنسان"، مؤكدا أن "لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعا مع تركيا".

وأضاف أن "أنقرة ما زالت جزءا من التحالف الغربي، رغم بدء تغيير النظام الدولي عقب جائحة كورونا".

وتابع قائلا: "مواصلة وجودنا داخل حلف الناتو ورغبتنا في العضوية التامة للاتحاد الأوروبي لا يعني أن نقطع علاقاتنا الجيدة مع روسيا ودول الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن "بلاده ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد".

وفيما يخص الخلافات القائمة في شرق البحر المتوسط، جدد قالن تأكيده على "استعداد تركيا لخوض محادثات مع الجميع بهذا الخصوص، دون شروط مسبقة"، لافتا إلى أن "تركيا تقدم مقترحات لحل أزمة جزيرة قبرص منذ سنوات طويلة، إلا أن إدارة قبرص الرومية ترفض كافة المبادرات المطروحة لحل الأزمة".

وانتقد قالن مواقف بعض الدول الأوروبية التي تطالب تركيا بالموافقة على شروط "قبرص الرومية"، مبينا أن أنقرة "تسعى لوحدة الجزيرة، بينما ترفض ذلك اليونان والقبارصة الروم".
رقم : 902877
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
10 كانون الأول 2020
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
10 كانون الأول 2020
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
9 كانون الأول 2020
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
9 كانون الأول 2020
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
9 كانون الأول 2020
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
8 كانون الأول 2020
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر