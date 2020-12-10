أردوغان يدعو لـ‘‘أمر حاسم‘‘ في عالم ما بعد كورونا

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى القضاء على المظالم في العالم الجديد الذي سيتشكل ما بعد وباء كورونا.



وقال أردوغان، اليوم الخميس، في رسالة نشرها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: "يجب هيكلة جميع السياسات استنادا إلى مبدأ حقوق الإنسان، وتطوير آليات فعالة للقضاء على المظالم في العالم الجديد الذي سيتشكل عقب وباء كورونا".



وأضاف: "مع انتشار وباء كورونا، نرى في المجتمعات الغربية تزايد العقبات التي تواجه حرية المعتقد والعبادة".



وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: "يجب علينا تسريع التحول الرقمي للبنية التحتية للإنتاج في المؤسسات الصناعية (التركية) الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على السواء".



وأضاف: "هدفنا جعل تركيا قاعدة لمنتجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع مبادرة التكنولوجيا الوطنية".