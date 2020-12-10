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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 15:58

الإمارات تستقبل ‘‘إسرائيل‘‘ بحفاوة في تحالفها الأمني

الإمارات تستقبل ‘‘إسرائيل‘‘ بحفاوة في تحالفها الأمني
رحبت الإمارات بانضمام كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التحالف الأمني الدولي الذي يضم عدداً من الدول العربية والغربية.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي عن بُعد بحضور وزير الداخلية الإماراتي "سيف بن زايد آل نهيان" ، أمس الأربعاء، بالإضافة لوزراء الداخلية بدول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلاً من "الإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة والبحرين والمغرب، إلى جانب كيان اللاحتلال"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأبدى المسؤول الإماراتي ترحيباً واسعاً بداية الاجتماع بأمير أوحانا، وزير الأمن الداخلي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، واصفاً ذلك أنه "يشكل إضافة وقوة للتحالف الساعي لتحقيق أهدافه التي وجد من أجلها" حسب تعبيره.

وأضاف، في تغريدة له على تويتر، أن استضافة الإمارات لاجتماع وزراء داخلية التحالف الأمني الدولي وانضمام إسرائيل، ممثلة بأمير أوحانا، عضواً عاشراً للتحالف، يؤكد أن قوة التحالف تزداد، وأن التعاون المشترك سيكون له الغلبة على قوى الشر، وأن الآثار الإيجابية ستنعكس على العالم أجمع"، على حد تعبيره.

واستعرض المجتمعون عدداً من المشاريع التي عمل عليها التحالف بين عامي 2019 و2020 إلى جانب استعراض مقترحات المشاريع التي ستقام بين عامي 2021 و 2022، من بينها التمرين التعبوي المشترك، ومجالات استخدامات التقنيات الحديثة والدرونز في تعزيز جهود مكافحة الجرائم، وبرامج التدريب المجتمعية والمتخصصة، وغيرها من المشاريع.

وتأسس هذا التحالف الأمني الدولي عام 2017 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستضيف الداخلية الإماراتية أمانته العامة، وتعرفه بأنه مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات، وجرائم التطرف، من خلال مشاريع تعاونية، وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.

وبوتيرة متسارعة ومكثفة وقَّع الجانبان، الإماراتي والإسرائيلي، سلسلة اتفاقيات لتطبيع العلاقات على أصعدة متعددة، منذ التوصل إلى اتفاق تطبيع بينهما، في أغسطس الماضي، وتوقيعه في 15 سبتمبر، بمشاركة البحرين.
رقم : 902881
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