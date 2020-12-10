استهداف رتل لقوات التحالف الاميركي بانفجار جنوبي العراق

استهدف انفجار رتلا من عدة عربات تابعة لقوات التحالف الاميركي على طريق المثنى السريع جنوبي العراق.



وأفادت وزارة الدفاع العراقية، أنّ عبوة ناسفة انفجرت برتل معدّات للتحالف الدولي بين محافظتي المثنّى والديوانية جنوبي العراق.



وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان: إنّ «رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق، تعرّض لـ انفجارٍ بعبوة ناسفة على الطريق السريع بين مدينتي السماوة والديوانية».



وأوضح بيان خلية الإعلام أنّ «الانفجار تسبّب بأضرار في إحدى مركبات رتل التحالف، الذي استمر بالحركة نحو وجهته المقصودة»، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.