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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 19:12

الوفاء للمقاومة تستنكر جريمة إغتيال العالم الايراني ​محسن فخري زادة

الوفاء للمقاومة تستنكر جريمة إغتيال العالم الايراني ​محسن فخري زادة
دانت ​كتلة الوفاء للمقاومة​ "الجريمة الإرهابية التي طالت العالم ال​إيران​ي ​محسن فخري زادة​،واضافت ان تلك الجريمة أعجز من أن تلوي ذراع المؤمنين، التي تدعو لتحقيق خير المجتمعات الإنسانية.

وتعزي ​الكتلة قائد ​الثورة الإسلامية​ في إيران ​علي الخامنئي​ وأسرة العالِم والمسؤولين.

واعتبر الكتلة في بيان بعد اجتماعها أن "مصلحة ​لبنان​ الأكيدة أن تتشكل حكومة تجدد حضور الدولة على الصعد كافة، فالأولوية التي يجب أن تتصدر اهتمامات كل اللبنانيين هي تشكيل حكومة قادرة على تقديم أداء وطني يستعيد ​الأمن​ والإستقرار، ونأمل أن تتبنى الحكومة القادمة هذا المنطق وتخرج مكتملة شكلا وتمثيلا، وتنهض بمتطلبات المواطنين".

وأوضحت أنه "كما عبرت الكتلة بآخر جلسة للجان النيابية عن موقفها من قضية رفع الدعم، نجدد تأكيدنا أن وضعية الإحتياط الإلزامي لا يمكن بحثها بشكل منفصل عن السياسات النقدية رغم أنها أدخلت البلاد ب​العجز​ والتخبط، وترى الكتلة وجود الدعم ضروريا للمواد الغذائية والمحروقات و​الأدوية​ و​المستلزمات الطبية​ ضمن عملية ترشيد وترشيق، لأن رفع الدعم الكلي سيعود بلإرتدادات الكارثية على الطبقة الفقيرة".

ودعت الكتلة "​الحكومة اللبنانية​ الى تسديد مساهمتها بمستحقات ​الضمان​ الإجتماعي قبل نهاية العام الجاري نظرا للأهمية القصوى والضرورات الحياتية لمئات آلاف المضمونين".

واعتبرت أن "سياسة الحصار و​العقوبات الأميركية​ هي سياسة مناقضة لسياسة ​الأمم المتحدة​ ومن شأنها أن تشعل نيران الكراهية والتمييز العنصري بين الشعوب وتوسع التوتر وتهدد الأمن الأمن المحلي اوالإقليمي والدولي، والإدارات الأميركية المتعاقبة أوضح مثال للتهديد للإستقرار، وندعو شعوب العالم لنبذ هذا المثال والتصدي لسياساته العدوانية".
رقم : 902910
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