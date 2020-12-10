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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 19:14

وزير دفاع العراق: قواتنا دحرت الارهاب في مدة قياسية

وزير دفاع العراق: قواتنا دحرت الارهاب في مدة قياسية
أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الخميس أن القوات الأمنية العراقية في جميع تشكيلاتها تمكنت من دحر الأرهاب في مدة قياسية.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد قال عناد في بيان بالذكرى الثالثة لأعلان النصر على "داعش" والاراهاب موجها خطابه لأبطال الجيش العراقي: تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة لإنتهاء الحرب على داعش الإرهابي وإعلان النصر العظيم على عدو شرس متغطرس استباح الأرض والعرض ودمر كل شيء على مدى ثلاث سنوات ونيف".

واضاف، ان "تلك الحرب التي قدرّها المفكرون والخبراء العسكريون بأنها لا تحسم بأقل من 6 الى 10 سنوات ولكن ببطولاتكم وبسواعدكم تمكنا من دحر العدو الإرهابي البغيظ خلال هذه المدة القياسية وطرده خارج الحدود".

وتابع عناد: "لا ننسى دور كافة التشكيلات المنضوية تحت عنوان القوات المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة والأجهزة الأمنية والاستخبارية الاخرى، والتي كانت لكم ظهيراً وعوناً وقدمت التضحيات الجسام من أجل تحقيق النصر وطرد العدو الغاشم خارج الحدود وكان لهم الدور المهم والذي لا ينسى على مر التأريخ".

وأشار عناد إلى أداء "تحية إجلال وإكبار وإمتنان وتقدير الى شهدائنا الأبرار الذين لولا دماؤهم الزكية لما تمكنا من تحقيق النصر الحاسم وتحية محبة وعرفان الى الجرحى الأبطال الذين لا يقلّون شأناً عن الشهداء".
رقم : 902911
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