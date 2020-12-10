وزير الصحة السوري يكشف عن موعد حصول سوريا على لقاح كورونا

أكد وزير صحة سوريا حسن غباش، أن قرار الحظر غير مطروح حالياً كونه يشكّل ضغطاً اقتصادياً ومعاشياً على المواطنين، كاشفاً عن موعد حصول سوريا على لقاح كورونا.



وفي تصريح صحفي قال غباش: “موضوع الحظر عالمياً حتى الآن مازال خاضعاً لنقاش، ونحن اليوم إذا أخذنا قراراً بالحظر فهذا لا يعني أن انتشار الوباء سيتوقف”.



وبين غباش أن الحظر يشكل ضاغطاً اقتصادياً على البلد وعلى الواقع المعيشي للمواطنين، لافتاً إلى أن من يطالبون اليوم بفرض الحظر، هم ذاتهم سيطالبون برفعه عندما تظهر نتائجه على الناس، وبالنتيجة فأنّ قرار الحظر هو قرار حكومي وليس قرار وزارة الصحة وسيتخذ عندما تكون الحاجة أصبحت ملحة له وسيعلن في حينه عن ذلك.



أما عن موعد حصول سوريا على لقاح كورونا فكشف أن هناك الآن تنسيقا بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من خلال المنصة الدولية المعنية بتوزيع الدواء وعندما يصبح متوافر ستكون سوريا في مقدمة دول الجوار التي توفره لمواطنيها.