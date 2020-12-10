الجيش الليبي يفرج عن السفينة التركية المحتجزة

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، الإفراج عن السفينة التركية المحتجزة لديه منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري: "إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تفرج عن الباخرة مبروكة والتي ترفع علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء التحقيق مع طاقمها".



وتابع المسماري في بيان، إن "الإفراج عن السفينة يأتي بعد دفع طاقمها لغرامة مالية لإبحارهم في المياه الإقليمية الليبية بدون إذن مسبق أو تصريح من السلطات الليبية وكذلك دخولها لمنطقة محظور الإبحار بها".



يشار إلى أنه تم احتجاز السفينة يوم 5 من هذا الشهر ديسمبر 2020 من قبل سرية سوسة البحرية.‎



وكانت تركيا قد نددت باحتجاز قوات شرق ليبيا لإحدى سفنها في البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا وحذرت من عمل انتقامي محتمل.



وحذرت أنقرة بأنها قد تجعل الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، هدفا لها وسط اتهامات من الأخير لأنقرة بنقل السلاح والمعدات العسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني.