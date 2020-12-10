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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 19:35

هل حان الوقت لإنهاء الأزمة الخليجية ؟

هل حان الوقت لإنهاء الأزمة الخليجية ؟
وأكد المصدر أنه "لا يمكن السماح للغضب الإماراتي بإبقاء هذه النار مشتعلة“، موضحا أن "الوقت حان لإنهاء هذه الأزمة".
 
وتسعى السعودية للوصول إلى تسوية لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، لكنّ الحل الشامل يبقى أمرا بعيد المنال على الرغم من الاستعداد لتقديم تنازلات، بحسب مصادر مقرّبة من المفاوضات الخاصة بملف الخلاف.
 
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد قال الأسبوع الماضي إن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها.
 
يأتي هذا في وقت تستعد فيه دول الخليج الفارسي لموعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي سيرحّب بحل الخلاف.
 
وقطعت السعودية وحلفاؤها -الإمارات والبحرين ومصر- علاقاتها مع قطر، وبدأت حصارها في يونيو/حزيران 2017، ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة إياها بتمويل ما يسمى "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.
 
وعرضت الدول المحاصرة على قطر قائمة من 13 مطلبا، من ضمنها إغلاق قناة الجزيرة والحدّ من العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على أرضها، لكن الدوحة رفضت هذه المطالب.
 
وتقول مصادر مطلعة على المفاوضات إن الدول المحاصرة لقطر بقيادة الرياض مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي.
 
وأشار مصدر مقرّب من الحكومة السعودية إلى أن المملكة مستعدة لتقديم تنازلات عبر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، في حال توقّفت الدوحة "عن تمويل معارضيها السياسيين وكبحت جماح وسائل الإعلام التابعة لها".
 
وقال المصدر إن "السعودية تدفع باتجاه ذلك، والسعودية تملك المفتاح الرئيسي وهو المجال الجوي".
 
ويشار إلى أنه قد تعددت التقارير والاخبار في الايام الاخيرة عن اتمام مصالحة بين السعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة وبين قطر من جهة ثانية، وذلك بعد ازمة ممتدة منذ ثلاثة اعوام.
 
وشكك الكثير في نوايا المصالحة وخلفياتها، معتبرين انها قد تكون لأسباب ترتبط بأزمةٌ جديدة هذه المرة بين الامارات والسعودية بعد تعليقات لمقربين من محمد بن زايد بأن المصالحة لن تتم بدون موافقة ابو ظبي.
 
ونشر مستشار ابن زايد، "عبد الخالق عبدالله" صورة علق عليها مغرداً:"لن يتحرك قطار المصالحة الخليجية مليمترا واحدا بدون علم وبدون موافقة وبدون مباركة الامارات المسبقة".
 
وأثارت تغريدة عبدالله لغطاً وجدلاً لاسيما مع السعوديين الذين اعتبروها تحديا لموقفهم من المصالحة، في ظل الكلام عن استبعاد لدور اماراتي في هذه المصالحة.
 
وغرد "يحيى ابو حاتم" ردا على عبد الخالق عبدالله:"هل تقصد أن الإمارات المتحكمة بقرارات مجلس التعاون الخليجي أم أنه تهديد بافساد المصالحة؟ دائما تغريداتك مستفزة للآخرين".
 
واعتبر كاتب حساب "حيران" ان كلام عبدالله هو بأمر من السلطات العليا مغرداً:"بديهياً هل سيجرؤ مواطن ان يقول مثل هذا الكلام القوي بدون ان يخاف ان يُحاسَبْ او يُعْتَقَل، الا ان يكون مُعْطى الضوء الاخضر".
 
اما "جمال النقبي" من الامارات رفض كلام مستشار ابن زياد كاتباً:"لا يحق لك التحدث بأسم الدولة. تحدث عن شخصك. لا تحاول خلق زوبعة بين الاشقاء علما بان المملكة والكل يعلم لن تقبل بمصالحة بدون رضى الأشقاء الثلاثة. مثل هذه التغريدات شاذة وهي من فكر صاحبها ولا تصب للمصحلة العامة".
 
من جهته كتب "ايوب":"في إهانة واضحة وصريحة للسعودية، أكد مستشار ولي عهد أبوظبي عبد الخالق عبد الله، أن المصالحة الخليجية لن تتم إلا بأوامر مباشرة من حكام الإمارات، في إشارة إلى إمكانية فشل الجهود الأخيرة بسبب تجاهل بلاده".
 
رقم : 902916
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