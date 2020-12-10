ايجابية حذرة على مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

اللقاء الحادي عشر بين رئيس الحمهورية اللبناني ميشال عون وسعد الحريري لم يفض الى تفاهم نهائي حول حكومة لبنانية مرتقبة.



ايجابية حذرة . وضبابية واضحة. لفت مشهد اللقاء بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لينسحب الاجتماع الحادي عشر بعد ثلاثة واربعين يوما تكليف الحريري على ما سبقه من لقاءات خالية الوفاض بحيث لم تفلح المساعي حتى الان من بلورة رؤية من شانها الافراج عن حكومة باتت ملحة لما يتعرض له لبنان من انهيارات اقتصادية ومالية.



وترى المصادر المتابعة ان سعد الحريري يعمل على اتمام عملية تشكيل الحكومة وفقا لرؤيته وانسجاما مع المبادرة الفرنسية تبعا لخارطة اسماء يتفرد بوضعها دون استشارة بعض القوى السياسية وخاصة التيار الوطني الحر قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبيروت المقررة قبل عيد الميلاد، لكن هذا الامر لا يعني أنه سينجح.



ووفق المصادر نفسها فإن هناك الكثير من العقبات التي قد تمنع عملية التأليف بهذا التوقيت الذي يسعى اليه الحريري، اذ ان ما اعتبره الحريري تنازلا لم يمر بصيغته المقدمة الى رئيس الحمهورية حتى الآن لا من قبل خصومه الساسيين او من قبل ميشال عون.



وترى المصادر ان الحريري تجنب التصعيد مع عون في زيارته الاخيرة لقصر بعبدا، وسعى وحاول الايحاء انر سعيه جدي لكسر الجليد بينهما، ليس فقط في الشكل بل في المضمون، اذ قدم الحريري لعون تصوراً واضحاً عن وجهة نظره بالحكومة التي يريدها.



وقالت المصادر إن الحريري قدم رؤية عن عدد الوزراء وعن كيفية توزيع الحقائب بين القوى السياسية كما حدد من وجهة نظره بعدد الوزراء الذي يجب ان يكونوا من حصة الرئاسة.



ولفتت المصادر الى ان الحريري زاد من حصة رئيس الجمهورية بشكل لافت مقارنة بالمرات السابقة، لكن اللقاء لم يدخل ابدا في الاسماء، وبذلك لم يحصل الحريري على اي اجابة من عون.



وتعتبر المصادر ان عون يتجه لرفض هذه الصيغ التي قدمها الحريري له، لكنه سيطلب بالمقابل بعض التعديلات عليها كي يقبل بها. وهنا يجعل الكرة مجددا عند الحريري .



وبحسب المصادر فإن عون اضافة الى التعديلات سيقدم تصوره لشكل الحكومة وعدد الوزراء الذي يريد تسميتهم بنفسه، وهذا ما يحدد مصير المسار الحكومي عما اذا كان سيذهب نحو الانفراج ام ان المرواحة ستبقى العنوان السائد اقله في المرحلة الممتدة الى التسلم والتسليم بين ترامب وبايدن في البيت الابيض ما يطرح السؤال الاهم.



هل لبنان قادر على تحمل ازمته لحين الاستحقاق الامريكي ام ان الامور ربما تتبلور اذا ما حمل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مقترحا يقرب وجهات النظر ويضع قطار الحكومة على التاليف عمليا.



