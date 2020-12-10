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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 21:32

اعتصام فلسطيني صيدا ضد قرارات الاونروا بتقليص خدماتها

اعتصام فلسطيني صيدا ضد قرارات الاونروا بتقليص خدماتها
احتجاجا على قرارات الانروا لتقليص خدماتها، اعتصم عدد من الفلسطينيين ظهر اليوم الخميس امام مكتب مدير الاونروا في منطقة صيدا جنوب لبنان.

ونفذ اعتصام اليوم بدعوة من المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية تحت شعار حفاظا على الاونروا و استمرار خدماتها .

وشارك في الاعتصام ممثلين عن قوى النسائية و اللجان الشعبية و طالب المعتصمون لوضع خطة طواري مستدامة للمنظمة الاونروا .

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات وارغفة خبز تعبيرا عن ​الفقر​ والجوع كتبوا عليها: تقليصات الاونروا جريمة"، "حق اللاجىء خط أحمر"، "تجويعي يخدم الصفقة، "الجوع يساوي الفقر.

اعتصام اليوم في اطار الغضب الفلسطيني على ​سياسة​ ​الاونروا​ وقراراتها بتقليص خدماتها التربوية والصحية والاجتماعية بدأ يكبر في اوساط ​اللاجئين​.
رقم : 902935
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