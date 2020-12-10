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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 22:56

الفياض: الحشد الشعبي جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية

الفياض: الحشد الشعبي جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الخميس، ان الحشد يعتبر اليد الضاربة بيد الدولة وانه جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية.

وقال الفياض في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم النصر على إرهابيي جماعة "داعش" الوهابية، ان "الحشد الشعبي جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية"، وأنه"ملتزم بجميع الأوامر الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار الفياض إلى أنه "في مثل هذا اليوم تم بحمد الله وبركات من فتوى المرجعية الأبوية ودماء الشهداء وهمة الأبطال من جميع التشكيلات والصنوف ولاسيما الدور الكبير والأساس لقادة النصر الشهداء تطهير كامل الأرض من دنس الدواعش الذين راهن عليهم من دعمهم وأمدهم بالمال والسلاح، فخابوا وخاب أسيادهم؛ إذ لايليق بوطن علم الدنيا وسبق الأوطان إلى الحضارة واحتضن جثمان علي والحسين سوى أن يكون عزيزا ومهابا تهون من أجله الأرواح وترخص الدماء".

وأضاف أنه "لقد أبلى أبناؤكم من الحشد إلى جانب إخوتهم من القوات الأمنية بصنوفها كلها بلاء منقطع النظير،وخاضوا أعنف المعارك وأشرسها،خرجوا منها جميعا منتصرين ظافرين".

وتابع الفياض"أيها العراقيون المسددون بالنصر والشموخ: إننا اليوم إذ نستذكر هذا اليوم العظيم بكل تجلياته السامية فإننا نجدد العهد والوعد للمرجعية الأبوية صاحبة الفضل في الانتصار وللشهداء من قادة النصر ولشعبنا العراقي الأبيّ الذي لم يدخر وسعا في نصرتنا ومساندتنا أن نظل وعلى الدوام جنودا وفدائيين نذود عن تراب هذا الوطن في كل الميادين والجبهات".

ومضى الفياض بالقول: "كما نؤكد أن الحشد الشعبي هو جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية،ملتزم بجميع الأوامر التي تصدر عن القائد العام للقوات المسلحة وهو اليد الضاربة بيد الدولة العراقية لحماية الشعب والأرض والمقدسات".

وختم قائلاً: "دامت ايام العراقيين عزا ونصرا والمجد والخلود لشهداء العراق والله الموفق والمستعان".
رقم : 902951
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