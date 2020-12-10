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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 22:57

كوشنر: تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب حتمي

كوشنر: تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب حتمي
قال جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الخميس، إن تطبيع العلاقات بين الرياض و تل أبيب  حتمي.

وصرح جاريد كوشنر بأن تطبيع العلاقات بين الجانبين "مسألة وقت فقط" بعد أن أصبح المغرب أحدث دولة عربية تفعل ذلك.

وأضاف كوشنر للصحفيين: "اجتماع تل أبيب والرياض معا والتطبيع الكامل في هذه المرحلة أمر حتمي، لكن من الواضح أن الإطار الزمني سيأتي وهو أمر يجب تحديده".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المغرب ودولة الاحتلال اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

وقال مسؤول أمريكي إن المغرب والكيان اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين الكيان الاسرائيلي والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.

وسبق أن اعلنت الامارات والبحرين و السودان توقيعها على اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وكان إعلان الإمارات والبحرين والسودان تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 902953
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