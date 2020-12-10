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الخميس 10 كانون الأول 2020 ساعة 23:05

انفجار مرفأ بيروت..واتهامات انتقائية وكيدية!!!

انفجار مرفأ بيروت..واتهامات انتقائية وكيدية!!!
المحقق العدلي في ملف الانفجار فادي صوان ادعى على دياب وثلاثة وزراء هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.

كما حدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين الى السراي الحكومي لاستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وكان صوان استمع لمدير عام أمن الدولة​ طوني صليبا لثلاث ساعات، وحقق معه في تأخر أمن الدولة​في إجراء التحقيق الأولي في وجود مادة النيترات التي أدت للإنفجار في الرابع آب أغسطس الماضي.

وفي اول رد على اتهامات القاضي، قال ‫‫المكتب الإعلامي للرئيس دياب بان رئيس الحكومة مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول مع ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيرا الى ان دياب يستغرب هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع ومؤكدا بانه لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة.

ومن جانبه فقد رد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل​، على إدعاءات المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​"، موضحاً انه "كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا".

واستغرب خليل "تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف ​الدستور​ والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية".

وشدد خليل على ان "محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق".

من جهته رأى "اللقاء التشاوري" في لبنان ، أن "قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان استجواب رئيس الحكومة حسان دياب كمدعى عليه بجرم الإهمال والتقصير في مجزرة انفجار مرفأ بيروت، هو قرار مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال".

وإذ أيد اللقاء التشاوري "محاسبة ومساءلة الجميع دون خطوط حمر"، رأى أن "استهداف الرئيس دياب على هذا النحو دون سواه، فيه الكثير من الانتقائية والكيدية، كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس مجلس الوزراء باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف، وهذا ما لا نرضى به بأي حال من الأحوال".

وكان قد ادعى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، بحسب قوله.

 
رقم : 902956
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