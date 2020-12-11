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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 09:28

زيادة انتاج ايران من الصلب بنسبة 9 بالمائة

زيادة انتاج ايران من الصلب بنسبة 9 بالمائة
اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني عن زيادة انتاج البلاد من الصلب بنسبة 9 بالمائة.

وقال رزم حسيني في تصريحه يوم امس الخميس خلال اجتماعه بـ "فريق العمل لتسهيل الانتاج " في محافظة اصفهان (وسط): ان انتاج البلاد من الصلب شهد زيادة بنسبة 9 بالمائة خلال العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس).

ووفقا للاحصائيات فان انتاج ايران شهد زيادة ايجابية بنسبة 16 بالمائة ازاء الانتاج العالمي وتاتي بعدها فيتنام بنسبة 4.6 بالمائة والصين بنسبة 1.6 بالمائة.

واضاف رزم حسيني: ان وزارة الصناعة والمناجم والتجارة تتولى مسؤولية جسيمة في اقتصاد البلاد في هذه الظروف التي نواجه فيها حربا اقتصادية حقيقية وحظرا ظالما لذا يتوجب بذل الاهتمام اللازم بمعيشة المواطنين وتوفير السلع الاساسية.

كما اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني بان صادرات البلاد للدول الـ 15 الجارة سجلت زيادة بنسبة 50 بالمائة.

وقال رزم حسيني في تصريح له مساء الخميس خلال اجتماعه بالناشطين الاقتصاديين في محافظة اصفهان (وسط): ان صادرات البلاد للدول الـ 15 الجارة شهدت نموا بنسبة 50 بالمائة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي في مؤشر الى ان هذه الدول تعد ارضية جيدة في هذا المجال.

واضاف وزير الصناعة: انه وفي هذا الاطار سنشهد زيادة في صادرات البلاد خلال الاشهر القادمة حتى نهاية العام.

واشار رزم حسيني الى نمو الانتاج في قطاع الصناعة والتعدين في البلاد وقال: ان 17 سلعة صناعية شهدت نموا في الانتاج ونامل بوصول البلاد الى مكانتها الحقيقية من خلال دعم الاقتصاديين والقطاع الخاص.
رقم : 902998
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