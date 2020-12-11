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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 09:31

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع العقوبات ضد تركيا

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع العقوبات ضد تركيا
اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط.

وأعرب زعماء دول الاتحاد، في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة حاليا في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.

وبهذا الصدد، وجهت القمة المجلس الأوروبي بوضع قائمة سوداء إضافية، بناء على القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر العام الماضي بشأن "الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ينوي تنسيق خطواته وإجراءاته إزاء تركيا والوضع في المتوسط مع الولايات المتحدة.

وكان الوضع في شرق المتوسط بين أهم الملفات على أجندة القمة الحالية.

وسبق أن دعا الزعماء الأوروبيون أنقرة في قمتهم السابقة مطلع أكتوبر إلى تقديم "الأجندة الثنائية الإيجابية" والتخلي عن خطوات أحادية الجانب في المتوسط وقبرص وليبيا، بالإضافة إلى الكف عن اتباع الخطاب الشديد إزاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء معينين فيه بالدرجة الأولى فرنسا واليونان.

وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص.
رقم : 902999
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