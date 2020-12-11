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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 09:42

نتنياهو يرحب بالاتفاق مع المغرب ويصفه بالتاريخي!

نتنياهو يرحب بالاتفاق مع المغرب ويصفه بالتاريخي!
أعلن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي عن توصل تل أبيب بالوساطة الأمريكية إلى اتفاق على إقامة علاقات مع الرباط.

ورحب نتنياهو في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمت اليوم الخميس أمام حائط البراق في القدس برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بالتوصل إلى ما وصفه "سلاما تاريخيا"، مضيفا أن الاتفاق المبرم يمثل "ضوءا عظيما آخر للسلام".

وشكر رئيس الوزراء الإحتلال الإسرائيلي الملك المغربي محمد السادس على قراره "الجريء والتاريخي"، مبديا امتنانه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـجهوده الرامية لإحلال ما وصفه السلام الحقيقي.

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب ستعمل على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع المغرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الطرفين يخططان لتسيير رحلات جوية مباشرة وتبادل بعثات دبلوماسية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تويتر أنّ المغرب و"إسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات.

وأضاف ترامب في تغريدته أنه "وقع إعلاناً يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

إعلان ترامب حول التطبيع أشار إلى أن "إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية ليس خياراً واقعياً لحل الصراع"، فيما حث البيت الأبيض "أطراف الصراع في الصحراء الغربية على التباحث على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي كإطار للتفاوض".

وسبق أن اعلنت الامارات والبحرين و السودان توقيعها على اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وكان إعلان الإمارات والبحرين والسودان تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 903003
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