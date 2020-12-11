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الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 09:44
بعد الإعلان عن التطبيع مع الاحتلال

الملك المغربي يؤكد لعباس أن موقفه الداعم لفلسطين ثابت!!

الملك المغربي يؤكد لعباس أن موقفه الداعم لفلسطين ثابت!!
على خلفية الإعلان عن توصل المغرب إلى اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الاسررائيلي، أكد الملك محمد السادس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتصال هاتفي التزام بلاده بحل الدولتين.

وأشار الديوان الملكي المغربي في بيان أصدره اليوم الخميس أن الملك محمد أطلع عباس خلال المكالمة على مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه في وقت سابق من اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد الملك المغربي لعباس، حسب البيان، أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير و"أبرز أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تويتر أنّ المغرب و"إسرائيل" اتفقا على تطبيع العلاقات.

وسبق أن اعلنت الامارات والبحرين و السودان توقيعها على اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وكان إعلان الإمارات والبحرين والسودان تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.

وأشار محمد السادس إلى ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى.

وتابع البيان: "شدد جلالة الملك على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة"حسب تعبيره.

وأشار الملك المغربي إلى علاقات متميزة تربطه بأبناء الجالية اليهودية في بلده، مؤكدا أن الرباط "ستوظف كل التدابير والاتصالات" المتفق عليها مع ترامب من أجل دعم السلام في المنطقة، لكن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة".

وادعى بأن المغرب "يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاتها ولن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن المملكة ستظل دائما إلى جانب "الأشقاء الفلسطينيين" وسيواصل "انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط" حسب زعمه.
رقم : 903004
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