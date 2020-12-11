حركة انصارالله تعلق على صمت السعودية بشأن تصريحات كوشنر

علق الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية محمد عبدالسلام على إعلان ترامب بتطبيع المغرب للعلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي وتصريح كوشنر بحتمية تطبيع السعودية مع الكيان الاسرائيلي.



وقال محمد عبدالسلام، امس الخميس، في تغريدات له إن صمت السعودية إزاء تصريحات كوشنر بشأن تطبيعها الحتمي مع “إسرائيل” برهان على مدى انفصال المملكة عن الأمة وقضاياها المقدسة وفي المقدمة فلسطين”.



وأكد عبدالسلام أن أي تطبيع مشرقي أو مغربي فهو مدان ومرفوض، مؤكدا أن لا حجة تبرر لأي حكومة تدعي أنها عربية وإسلامية أن تقيم أي تواصل بكيان العدو الإسرائيلي”.