الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 11 كانون الأول 2020 ساعة 10:02

سوريا تسجل أكبر حصيلة يومية منذ تفشي كورونا

سوريا تسجل أكبر حصيلة يومية منذ تفشي كورونا
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وهي أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة مشيرة إلى شفاء 60 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 8787 شفيت منها 4174 حالة بينما توفيت 476 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

هذا وخلف تفشي فيروس كورونا المستجد ملايين الاصابات واكثر من مليون حالة وفاة كما سبب في وقف الحياة الطبيعية في معظم البلدان حول العالم.
رقم : 903009
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
رسائل نارية في ريف الرقة.. عين عيسى تعود لواجهة الاحداث
10 كانون الأول 2020
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
اغلبية ‘‘الإسرائيليين‘‘ لا يثقون بزعماء أكبر حزبين!
10 كانون الأول 2020
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
قوات "آل سعود" تهدم مسجداً في العوامية
10 كانون الأول 2020
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
الرئيس الأسد يتكلم عن دور المؤسسة الدينية
10 كانون الأول 2020
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
10 كانون الأول 2020
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
منطق امریکا المقلوب.. ارهابیونا «ابطال» وابطالهم «ارهابیون»
9 كانون الأول 2020
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
الذكرى الـ 33 لـ "انتفاضة الحجارة". ما أُخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة
9 كانون الأول 2020
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
ابن سلمان يطأطئ رأسه خنوعاً.. نهاية الظلم السعودي يكتبها أبطال اليمن
9 كانون الأول 2020
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
احتجاجات فرنسا تتجدد.. محرقة قمع المسلمين تحرق الشارع الفرنسي
9 كانون الأول 2020
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
روحاني: من اهم اولوياتنا تنفيذ البروتوكولات وانتاج لقاح كورونا
9 كانون الأول 2020
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
8 كانون الأول 2020
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر
8 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر